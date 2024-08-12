Reel konjonktür teorisi nedir?

Modelin temel özellikleri

Ücretler ve fiyatlar hem kısa hem de uzun dönemde esnektir ve ekonomi tam istihdamdadır.

Klasik dikotomi geçerlidir. Bu nedenle reel olan çıktı düzeyi, istihdam gibi değişkenler, nominal büyüklükleri olan para arzı, fiyat düzeyi gibi değişkenlerden etkilenmemektedir.