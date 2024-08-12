Reel konjonktür teorisi nedir?
Nobel ödüllü Edward Prescott ve Finn Kydland tarafından 1982 yılında geliştirilen reel konjonktür teorisi, ekonomideki dalgalanmaların, teknolojideki zevk ve tercihlerdeki değişimler gibi toplam arzı etkileyen reel faktörler tarafından yaratıldığını varsayar.
Reel konjonktür teorisi
Reel konjonktür teorisine göre, ekonomideki arz yönlü pozitif verimlilik şokları ekonomik genişleme dönemlerine, negatif verimlilik şokları da ekonomik durgunluk dönemlerine neden olur.
Modelin temel özellikleri
Ücretler ve fiyatlar hem kısa hem de uzun dönemde esnektir ve ekonomi tam istihdamdadır.
Klasik dikotomi geçerlidir. Bu nedenle reel olan çıktı düzeyi, istihdam gibi değişkenler, nominal büyüklükleri olan para arzı, fiyat düzeyi gibi değişkenlerden etkilenmemektedir.
Ekonomideki dalgalanmaların ana nedeni reel şoklar olan verimlilik, yani teknoloji kaynaklı şoklardır.
Rasyonel beklentiler varsayımı kullanılır.
Konjonktürel dalgalanmaların nedeni olarak para politikası, yapışkan fiyatlar veya çeşitli piyasa başarısızlıkları gösterilmez. Bu dalgalanmaların nedeni olarak maliye politikalarındaki ve üretimdeki reel değişmeler etkilidir.