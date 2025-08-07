Rekabet kızıştı, rakamlar yükseldi: Emekliye çift promosyon formülü geldi
Emeklilerin bankalardan aldığı promosyon miktarları 30 bin liraya yaklaştı. Bazı emekliler için iki promosyon alma imkanı da var. İşte promosyonla ilgili bilinmesi gereken her şey…
Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatları sürüyor. Artan maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonunun yolunu açarken, bankalar da kampanyalarını yeniledi.
Ağustos kampanyalarına göre; üç banka 27 bin liraya varan ödeme yaparken, bir banka da 26 bin lira promosyona ilaveten "Emekli yakınlarımı da getiririm" diyenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor.
Peki promosyon kazancı nasıl artırılır? İki ayrı promosyon nasıl alınır? İşte tüm soruların yanıtları...