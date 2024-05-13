Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu
Konut sahipliği oranı giderek düşerken e-haciz uygulanan tapu sayısı da rekor seviyeye ulaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023’te tapulara yönelik 6 milyon 379 bin e-haciz işlemi uygulandı.
Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle yurttaştan alacakları 6 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 108 milyar TL’ye yükselirken, icraya düşen kredi kartı ve kredi alacakları ise 59,7 milyar lira oldu.
Borcunu ödeyemeyen yurttaş sayısı Türkiye'deki ekonomik krizin etkisini gözler önüne sererken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise, 2023 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısının 6 milyonu aştığı öğrenildi.
2019’da başladı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı ortaklığıyla e-haciz işlemlerine yönelik yazılım ve entegrasyon çalışmaları 2018 yılının sonunda tamamlandı.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tapulara yönelik ilk e-haciz uygulaması 14 Ocak 2019 tarihinde Sincan Batı Adliyesi’nde uygulanmaya başlandı. Tapuda e-haciz, 15 Mayıs 2019 tarihinde ise Türkiye çapında yaygınlaştırıldı.
Müdürlüğün, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik e-haciz verileri ise dikkati çekti.
Resmi verilere göre, 2020 yılında tapular üzerinde toplam 3 milyon 737 bin 827 adet haciz tesisi gerçekleştirilirken bu sayı 2021 yılında yüzde 45 artarak 5 milyon 431 bin 29’a ulaştı. 2022 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısı ise 5 milyon 572 bin 805 olarak kayıtlara geçti.