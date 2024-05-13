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  4. Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu

Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu

Konut sahipliği oranı giderek düşerken e-haciz uygulanan tapu sayısı da rekor seviyeye ulaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023’te tapulara yönelik 6 milyon 379 bin e-haciz işlemi uygulandı.

Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu - Sayfa 1

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle yurttaştan alacakları 6 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 108 milyar TL’ye yükselirken, icraya düşen kredi kartı ve kredi alacakları ise 59,7 milyar lira oldu.

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Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu - Sayfa 2

Borcunu ödeyemeyen yurttaş sayısı Türkiye'deki ekonomik krizin etkisini gözler önüne sererken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise, 2023 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısının 6 milyonu aştığı öğrenildi. 

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Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu - Sayfa 3

2019’da başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı ortaklığıyla e-haciz işlemlerine yönelik yazılım ve entegrasyon çalışmaları 2018 yılının sonunda tamamlandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tapulara yönelik ilk e-haciz uygulaması 14 Ocak 2019 tarihinde Sincan Batı Adliyesi’nde uygulanmaya başlandı. Tapuda e-haciz, 15 Mayıs 2019 tarihinde ise Türkiye çapında yaygınlaştırıldı. 

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Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu - Sayfa 4

Müdürlüğün, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik e-haciz verileri ise dikkati çekti.

Resmi verilere göre, 2020 yılında tapular üzerinde toplam 3 milyon 737 bin 827 adet haciz tesisi gerçekleştirilirken bu sayı 2021 yılında yüzde 45 artarak 5 milyon 431 bin 29’a ulaştı. 2022 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısı ise 5 milyon 572 bin 805 olarak kayıtlara geçti. 

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