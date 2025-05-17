Repo-ters repo pazarı nedir? Repo-ters repo pazarının işleyişi!

Ters repo (Reverse Repurchase Agreement)

Repo işleminin karşı tarafındaki işlemdir. Bir tarafın (genellikle bir yatırımcı veya fon fazlası olan bir kuruluş), belirli bir fiyattan menkul kıymetleri satın alması ve aynı zamanda belirli bir süre sonra aynı veya benzer menkul kıymetleri daha yüksek bir fiyattan geri satma taahhüdünde bulunmasıdır. Ters repo işlemi, fon fazlası olan taraf için kısa vadeli bir yatırım aracıdır.