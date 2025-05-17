Repo-ters repo pazarı nedir? Repo-ters repo pazarının işleyişi!
Repo-ters repo pazarı, sabit getirili menkul değerlerin geri alım vaadi ile satımına (repo) ve geri satım vaadi ile alımına (ters repo) ilişkin işlemlerin gerçekleştirildiği organize bir piyasadır. Bu piyasada genellikle devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite senetleri işlem görmektedir.
Repo ve ters repo nedir?
Repo (Repurchase Agreement)
Bir tarafın (genellikle bir banka veya finans kuruluşu), sahip olduğu menkul kıymetleri belirli bir fiyattan karşı tarafa satması ve aynı zamanda belirli bir süre sonra aynı veya benzer menkul kıymetleri daha yüksek bir fiyattan geri alma taahhüdünde bulunmasıdır. Repo işlemi, menkul kıymet sahibi için kısa vadeli bir borçlanma aracıdır.
Ters repo (Reverse Repurchase Agreement)
Repo işleminin karşı tarafındaki işlemdir. Bir tarafın (genellikle bir yatırımcı veya fon fazlası olan bir kuruluş), belirli bir fiyattan menkul kıymetleri satın alması ve aynı zamanda belirli bir süre sonra aynı veya benzer menkul kıymetleri daha yüksek bir fiyattan geri satma taahhüdünde bulunmasıdır. Ters repo işlemi, fon fazlası olan taraf için kısa vadeli bir yatırım aracıdır.
Repo-ters repo pazarının işleyişi
- Bu pazarda alıcı ve satıcılar, işlem yapmak istedikleri menkul kıymetleri, repo/ters repo oranlarını ve vade tarihlerini belirterek emirlerini iletirler.
- Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde faaliyet gösteren repo-ters repo pazarı, emirlerin eşleşmesini sağlayarak işlemlerin gerçekleşmesine olanak tanır.
- İşlemler genellikle "çoklu fiyat sürekli müzayede" yöntemiyle gerçekleşir. Repo emirlerinde en yüksek oran, ters repo emirlerinde ise en düşük oran önceliğe sahiptir. Aynı oranlı emirlerde ise zaman önceliği geçerlidir.
- Takasbank, repo ve ters repo işlemlerinin merkezi karşı tarafı (CCP) olarak görev yapar ve işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlar.