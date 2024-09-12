Resesyon nedir? 10 soruda resesyon!
ABD Merkez Bankası (Fed) gelecek hafta Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirmeye hazırlanırken, piyasalarda bankanın sıkı finansal koşulları gevşetmesine karşın resesyon yaşanabileceği korkusu hakim. Analistler, ABD'de yaşanan resesyonlar öncesinde 10 yıllık tahvil faizinin 2 yıllık tahvil faizi altında kaldığını belirtti. Öte yandan analistler, söz konusu fiyatlamaların tarihteki en uzun serilerden birine imza atması nedeniyle olası bir resesyonun şiddetinden de endişe edildiğini bildirdi.
Dünya genelinde resesyon endişeleri günden güne fiyatlamalara dahil olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin uzun bir aranın ardından 2 yıllık tahvil faizinin üzerine çıkması söz konusu endişeleri güçlendiriyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) gelecek hafta Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirmeye hazırlanırken, piyasalarda bankanın sıkı finansal koşulları gevşetmesine karşın resesyon yaşanabileceği korkusu hakim. Analistler, özellikle ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini kaydederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yeniden pozitife dönmesine dikkati çekti. ABD'de yaşanan neredeyse bütün resesyonlar öncesinde 10 yıllık tahvil faizinin 2 yıllık tahvil faizi altında kaldığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamaların tarihteki en uzun serilerden birine imza atması nedeniyle olası bir resesyonun şiddetinden de endişe edildiğini belirtti.
AA muhabiri resesyona ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı derledi.
Resesyon ile ilgili merak edilen 10 soru
Soru 1: Resesyon nedir?
Cevap: Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde görülen daralmayı ifade ediyor. Teknik olarak, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’da (GSYH) iki çeyrek üst üste küçülme görülmesi resesyon olarak tanımlanıyor. Bir ekonomide ekonomik küçülmenin sürekliliği ve diğer ekonomik faaliyetlerin uzun süre canlılığını yitirmesi hali depresyon olarak kabul ediliyor.
Soru 2: Resesyon nasıl oluşur?
Cevap: Resesyon, çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Küresel finansal krizler, siyasi belirsizlikler, doğal afetler, ekonomik aktivitedeki zayıflama gibi durumlar resesyona zemin hazırlamaktadır. Ayrıca merkez bankaları kararları ve ülkenin para politikaları resesyonu tetikleyebilir. Para politikasının gereğinden uzun süre sıkı kalması veya para arzının azaltılması gibi sıkılaştırma yöntemleri ekonominin zamanla negatif büyümesine sebep olabilir.
Soru 3: Bir ekonomi resesyon yaşarsa ne olur?
Cevap: Resesyonla birlikte ekonomik aktivitenin yavaşlaması gündeme gelirken, daralmadan kaynaklı işsizlik oranının artması, tüketicilerin harcamalarını kısması, talep düşüşü, ithalat, ihracat ve ticaret hacminde azalma, yatırım eksikliği, üretim azalışını beraberinde getirebilir.