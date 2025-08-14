Sabancı Holding hisseleri için 7 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı
Borsanın değerli şirketlerinden Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) için 7 aracı kurum 2. çeyrek bilanço açıklamasının ardından fiyat tahmini paylaştı.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 2025 yılı 2. çeyrek bilançosu açıklandı. Bilanço açıklamasının ardından ise 7 aracı kurum fiyat tahmini paylaştı.
1 | 9
7 aracı kurumun SAHOL için paylaştığı fiyat tahminine ilişkin detayların yer aldığı rotaborsa.com’daki tablo şöyle:
2 | 9
İntegral Yatırım
İntegral Yatırım, SAHOL – Sabancı Holding için hedef fiyatını 170,00 TL olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|İntegral Yatırım
|Hedef fiyat
|170,00 TL
|Son fiyat (İst: SAHOL)
|97,40 TL
|Tavsiye
|–
|Prim potansiyeli
|%74,54
|Açıklanma tarihi
|14 Ağustos 2025
3 | 9