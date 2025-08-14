  1. Ekonomim
  4. Sabancı Holding hisseleri için 7 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı

Sabancı Holding hisseleri için 7 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı

Borsanın değerli şirketlerinden Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) için 7 aracı kurum 2. çeyrek bilanço açıklamasının ardından fiyat tahmini paylaştı.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 2025 yılı 2. çeyrek bilançosu açıklandı. Bilanço açıklamasının ardından ise 7 aracı kurum fiyat tahmini paylaştı.

7 aracı kurumun SAHOL için paylaştığı fiyat tahminine ilişkin detayların yer aldığı rotaborsa.com’daki tablo şöyle:

İntegral Yatırım

İntegral Yatırım, SAHOL – Sabancı Holding için hedef fiyatını 170,00 TL olarak sürdürdü.

Aracı Kurum İntegral Yatırım
Hedef fiyat 170,00 TL
Son fiyat (İst: SAHOL) 97,40 TL
Tavsiye
Prim potansiyeli %74,54
Açıklanma tarihi 14 Ağustos 2025
Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, SAHOL – Sabancı Holding için hedef fiyatını 135,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Deniz Yatırım
Hedef fiyat 135,00 TL
Son fiyat 97,40 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %38,60
Açıklanma tarihi 14 Ağustos 2025
