Sabit kur sistemi nedir? Avantajları ve dezavantajları neler?

Sabit döviz kuru sisteminin avantajları

Merkez Bankası herhangi bir ödemeler dengesi açık ve fazlasını finanse etmek durumundadır. Merkez bankaları böyle bir durumlar için yeterli döviz rezervi bulundurmalıdır. Bu rezervler uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen bir döviz cinsinden veya altın olabilir. Piyasada dolar talebi fazla ise Merkez Bankası dolar satarak yani rezervlerini azaltarak kuru sabit tutmaya çalışır.