Sabit kur sistemi nedir? Avantajları ve dezavantajları neler?
Bir ülkede bulunan döviz kurunun merkezi idarenin eliyle sabit olarak belirlendiği kur rejimi, sabit kur sistemi olarak adlandırılmaktadır. Peki, sabit kur sisteminin avantajları nelerdir? İşte detaylar…
Sabit kur sistemleri, döviz kurunun belirlenen başka bir ülke parası ya da birkaç ülke parasından oluşan bir sepet değerine sabitlenmesi ve döviz kurlarının değişim oranının söz konusu ülke paralarının değişim oranına bağlanması olarak tanımlanabilir. merkez bankaları belirlenmiş kur üzerinden döviz alım satımı yapmak zorundadır.
Sabit döviz kuru sisteminin avantajları
Merkez Bankası herhangi bir ödemeler dengesi açık ve fazlasını finanse etmek durumundadır. Merkez bankaları böyle bir durumlar için yeterli döviz rezervi bulundurmalıdır. Bu rezervler uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen bir döviz cinsinden veya altın olabilir. Piyasada dolar talebi fazla ise Merkez Bankası dolar satarak yani rezervlerini azaltarak kuru sabit tutmaya çalışır.
Sabit döviz kuru sisteminde, yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatının aniden ve iradi olarak yükseltilmesine "devalüasyon" denir. Aksine, yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatının merkez bankası tarafından düşürülmesine ise "revalüasyon" denir.
Sabit döviz kurlarının anti-enflasyonist özelliklerinin yanında bir başka önemli avantajı da, açık ekonomilerdeki en önemli fiyatlardan olan döviz kurunun, finansal piyasalara istikrar kazandırmasıdır.