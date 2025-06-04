Sadece 1 hisse taban, 20 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın üçüncü işlem gününde en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu.
Borsada 4 Haziran Çarşamba işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 2,13 yükselişle 9.474,96 puandan kapanış yaptı. Haftanın üçüncü işlem gününde, endeksin yükselişi dikkat çekti. Gün sonunda 20 hisse tavan fiyattan işlem görürken, yalnızca Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) hisse senedi seansı taban fiyattan tamamladı.
İşte günün en çok kaybettiren 10 hissesi...
10 - Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE)
Kapanış fiyatı: 13.992,50 TL
Günlük değişim: -%3,50
9 - BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL)
Kapanış fiyatı: 56,45 TL
Günlük değişim: -%3,50