Sadece 2 hisse yatırımcı sayını arttırabildi! Borsanın devlerinde kim ne kadar yatırımcı kaybetti?

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksinin 2-5 Haziran 2025 haftasında yüzde 5,17 değer kazanmasına rağmen, en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 18'inde yatırımcı sayısı azaldı. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 2 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı.

İşte bu hafta,borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip hisseler ve geçen haftaya göre değişimleri...