Sadece 2 hisse yatırımcı sayını arttırabildi! Borsanın devlerinde kim ne kadar yatırımcı kaybetti?
Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok yatırımcıya sahip 20 hisse arasında sadece 2'i yatırımcının sayısı arttı. Borsanın devlerinde yatırımcı sayılarında son rakamlar belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST100 endeksinin 2-5 Haziran 2025 haftasında yüzde 5,17 değer kazanmasına rağmen, en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 18'inde yatırımcı sayısı azaldı. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 2 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı.
İşte bu hafta,borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip hisseler ve geçen haftaya göre değişimleri...
20 - Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı: 277 bin 158
Geçen haftaya göre bin 177 kişi azaldı.
19 - Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 287 bin 123
Geçen haftaya göre bin 428 kişi azaldı.