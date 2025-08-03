Sadece 2 hisse yatırımcı sayını arttırabildi! Borsanın devlerinde kim ne kadar yatırımcı kaybetti?
Borsa İstanbul’un en çok yatırımcıya sahip 20 hissesinden yalnızca ikisinde geçen hafta yatırımcı sayısı artış gösterdi. Borsanın devlerindeki son yatırımcı verileri açıklandı.
Borsada 28 Temmuz – 1 Ağustos haftasında BİST100 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan kapandı. Geride kalan haftada en çok yatırımcıya sahip 20 hissenin 18'inde yatırımcı sayısı azaldı. Bu yükselen piyasa ortamında yalnızca 2 hisse senedi yatırımcı sayısını artırmayı başardı.
İşte borsanın devlerinde yaşanan değişim...
20 - Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı: 272 bin 532
Geçen haftaya göre bin 590 kişi azaldı.
19 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı: 278 bin 954
Geçen haftaya göre bin 187 kişi azaldı.