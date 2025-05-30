Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...
Mayıs ayının son haftasında finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,60 altında 9.019,57 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya indi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liraya indi.