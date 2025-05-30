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  4. Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Mayıs ayının son haftasında finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,60 altında 9.019,57 puandan tamamladı.

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Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya indi.

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Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liraya indi.

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Sadece 2 yatırım aracı kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 7 bin 28 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 azalarak 6 bin 935 liraya geriledi.

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