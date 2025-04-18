Sadece bir ilde 2 milyon TL'nin altında ev kaldı! İşte konutun en ucuz ve pahalı olduğu iller...
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa, en pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illeri ve konutların kaç yılda amorti ettiğini araştırdı. Sadece bir ilde 2 milyon TL'nin altında konut bulunurken, 5 ilde konut fiyatları 5 milyon TL'yi aşmış durumda.
Türkiye'de konut fiyatları, son yıllarda hızla artarak vatandaşlar için ev sahibi olmayı giderek daha zor hale getirmiş durumda. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde fiyatlar tavan yaparken, ortalama konut fiyatları da ciddi oranlarda yükseldi.
Mart 2025 itibarıyla, bir yıl içinde satılık konut fiyatları Türkiye genelinde yüzde 26,26 artmış ve ortalama konut fiyatları 4 milyon 89 bin TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu artış, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları zorlarken, yüksek kredi faizleri ve artan kiralar, durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden oluyor.
Son yıllarda, konut kredi faizlerinin yüksekliği ve konut fiyatlarının hızla artışı ev sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor. ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre uzmanlar, faizlerin düşmesine rağmen, mevcut seviyelerin hala idealin oldukça üzerinde olduğunu ve bu durumun, özellikle düşük gelirli kesimler için ev sahibi olmayı neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtiyor.
Endeksa'nın verilne göre konut fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu iller belli oldu.
İşte konut fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu iller...