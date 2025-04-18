Sadece bir ilde 2 milyon TL'nin altında ev kaldı! İşte konutun en ucuz ve pahalı olduğu iller...

Son yıllarda, konut kredi faizlerinin yüksekliği ve konut fiyatlarının hızla artışı ev sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor. ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre uzmanlar, faizlerin düşmesine rağmen, mevcut seviyelerin hala idealin oldukça üzerinde olduğunu ve bu durumun, özellikle düşük gelirli kesimler için ev sahibi olmayı neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtiyor.

Endeksa'nın verilne göre konut fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu iller belli oldu.

İşte konut fiyatlarının en pahalı ve en ucuz olduğu iller...