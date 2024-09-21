Sağlık devinden üçüncü iflas manevrası! Bebek pudrası skandalı sonu oldu
ABD’li kozmetik şirketi Johnson&Johnson'ın yan şirketi bebek pudrası ürünlerinin kansere neden olduğu iddialarıyla açılan davalar nedeniyle iflas kozunu kullanmak için girişimlerine devam ediyor. Skandalın patlamasının ardından mahkeme şirketin yaklaşık 10 milyar dolarlık tazminata ödemesine karar vermişti. Tüm kozlarını kullanana J&J bu kez üçüncü iflas başvurusunda bulundu.
Sağlık devi Johnson&Johnson'ın bebek pudrası üreten yan şirketi kanserojen skandalıyla gündeme gelmişti. Ünlü şirketin bebek pudrası ve diğer talk ürünlerinin kansere yol açtığını iddia eden on binlerce davayı sonlandıracak yaklaşık 10 milyar dolarlık tazminat ödemesine karar verilmişti. Şirket anlaşmayı ilerletmek iddiasıyla cuma günü üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu.
KANSEROJEN SKANDALI SONU OLDU
J&J, bebek pudrası ve diğer talk ürünlerinin asbestle kirlendiğini ve yumurtalık ve diğer kanserlere neden olduğunu iddia eden 62 binden fazla davacının açtığı davalarla karşı karşıya kaldı.
ŞİRKET ÜÇÜNCÜ KEZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Hakkında açılan davaları durdurmak için J&J'nin yan kuruluşu Red River Talc, Houston'daki bir federal mahkemeye iflas koruması için başvuruda bulundu.
J&J'nin dünya çapındaki dava başkan yardımcısı Erik Haas, cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın "tüm taraflar için adil ve eşit" olduğunu ve dava açanların yüzde 83'ünün anlaşmak istediğini söyledi.
DAVA AVUKATLARI İKİYE BÖLDÜ
Uzlaşma teklifi kanser mağdurlarını temsil eden avukatları ise böldü. Anlaşmanın muhalifleri, mahkemeden iflası reddetmesini veya mahkemelerin J&J'nin sözde "iki aşamalı" iflasıyla davayı sonlandırma girişimlerini iki kez reddettiği New Jersey'e aktarmasını isteyeceklerini söyledi.