Sağlık devinden üçüncü iflas manevrası! Bebek pudrası skandalı sonu oldu

ŞİRKET ÜÇÜNCÜ KEZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Hakkında açılan davaları durdurmak için J&J'nin yan kuruluşu Red River Talc, Houston'daki bir federal mahkemeye iflas koruması için başvuruda bulundu.

J&J'nin dünya çapındaki dava başkan yardımcısı Erik Haas, cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın "tüm taraflar için adil ve eşit" olduğunu ve dava açanların yüzde 83'ünün anlaşmak istediğini söyledi.