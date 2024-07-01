Sağlık turizminde tehlike çanları... Fiyatlar arttı, müşteriler azaldı
Türkiye’nin son yıllarda umut bağladığı başta saç ekimi olmak üzere botoks ve estetik ameliyatlarını da kapsayan sağlık turizminde tehlike çanları çalıyor...
Türkiye bu alandaki fiyat avantajını kaybetti. Almanya’dan bir kişi Türkiye’ye geliş gidiş uçak bileti parasıyla artık gidip İspanya’da saç ektirebiliyor. Türkiye’deki yetişmiş çalışanlar ise yurtdışında çalışmayı tercih etmeye başladı.
6 Şubat depremlerinin etkisi, Türkiye’de fiyatların fahiş şekilde artması ve İsrail-Filistin savaşı nedeniyle sağlık turizminin bu yılı en az yüzde 15 daralma ile yaklaşık 3.5 milyar dolarlık gelirle kapatması bekleniyor.
Önceki yıllarda Türkiye yılda yaklaşık 2 milyon sağlık turisti ağırlarken bu sayının da ciddi şekilde düşeceği öngörülüyor. Cumhuriyet'in haberine göre, sektör uzmanlarına göre saç ekim merkezleri kapılarına bir bir kilit vuruyor ya da devren satılığa çıkıyor.
Teknisyen saç ekiyor
Sektörde ciddi şekilde merdiven altı hizmet de var. Normal markalı bir klinikte ya da hastane ortamında 2 bin 500-3 bin dolara yapılacak saç ekim işlemi merdiven altı yerlerde bin dolar civarında bir rakama yapılıyor.
Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler’e göre sağlık-anestezi teknikeri, hemşire, sağlık memuru bir yer kiralayarak saç ekimi yapabiliyor. Terziler, merdiven altı iş yapan yaklaşık 2 bin işletmenin olduğunu vurgulayarak saç ekimini gerçek anlamda doktorlar ve uzmanlar vasıtasıyla yapan kurum sayısının da 30’u geçmediğini belirterek şunları söyledi: