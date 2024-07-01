Sağlık turizminde tehlike çanları... Fiyatlar arttı, müşteriler azaldı

6 Şubat depremlerinin etkisi, Türkiye’de fiyatların fahiş şekilde artması ve İsrail-Filistin savaşı nedeniyle sağlık turizminin bu yılı en az yüzde 15 daralma ile yaklaşık 3.5 milyar dolarlık gelirle kapatması bekleniyor.

Önceki yıllarda Türkiye yılda yaklaşık 2 milyon sağlık turisti ağırlarken bu sayının da ciddi şekilde düşeceği öngörülüyor. Cumhuriyet'in haberine göre, sektör uzmanlarına göre saç ekim merkezleri kapılarına bir bir kilit vuruyor ya da devren satılığa çıkıyor.