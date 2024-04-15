Samsung, akıllı telefonda Apple’ı tahtından etti
Küresel bazda bu yılın ilk çeyreğinde 289,4 milyon akıllı telefon satılırken, Samsung yüzde 20,8'lik pazar payı ile Apple'ı geride bıraktı.
Uluslararası veri şirketi IDC, 2024'ün ilk çeyreğinde küresel bazda akıllı telefon sevkiyatlarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, yılın ocak-mart döneminde küresel pazarda 289,4 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.
Yılın ilk 3 ayında akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarken, Samsung en fazla akıllı telefon satan şirket oldu.
İlk çeyrekte 60,1 milyon akıllı telefon satmayı başaran Samsung, dünyanın en fazla akıllı telefon satıcısı sıralamasında Apple'ı geçti.