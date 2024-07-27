Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! ÖTV’ye ‘BYD’ ayarı

Düzenlemenin detaylarında ise yeni ÖTV dilimleri; motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan araçlar için yüzde 30 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşan araçlar için yüzde 60 ÖTV ve motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan araçlar için yüzde 70 ÖTV şeklinde sıralanıyor. ÖTV avantajından yararlanacak araçlarda karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli sürüş menzilinin 70 kilometre ve üzerinde olması şartı aranıyor.