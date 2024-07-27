Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi! ÖTV’ye ‘BYD’ ayarı
Türkiye'de şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV avantajı sağlayan düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile CO2 emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli sürüş menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçlar, motor hacmi ve vergi öncesi fiyatlarına göre yüzde 30, 60 veya 70’lik ÖTV dilimlerine tabi olabilecek. Türkiye’de satılan 23 şarjlı hibrit modelden üçünün faydalanabildiği vergi avantajında şu an için yüzde 30’luk dilime sadece BYD’nin bir modeli girebiliyor.
Şarj edilebilir hibrit (Plug In-Hybrid) motorlu araçlardan alınan ÖTV’yi yüzde 80’den yüzde 30’a kadar düşüren düzenleme dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli sürüş menzili 70 kilometre ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları artık, aracın motor silindir hacmi ve matrah limitine (vergi öncesi fiyatı) göre yüzde 30, 60 ve 70 şeklinde sıralanacak.
Yüzde 30'a tek model giriyor
Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de yatırım yapmak üzere imzaları atmasından hemen önce TBMM Başkanlığı’na sunulan ÖTV indirimi teklifi, BYD 1 milyar dolarlık yatırımını destekleyen önemli teşviklerden birisi olarak öne çıkıyor. Öyle ki, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 30’luk ÖTV dilimine, Türkiye’de satışı yapılan şarj edilebilir hibrit araçlar arasından sadece BYD’nin yakında tekrar satışa çıkması beklenen Seal U DM-i modeli giriyor.
Üç yeni ÖTV dilimi
Yüzde 60’lık dilime ise yine yakında satışa çıkacak Skoda Kodiaq ile birlikte BMW X1 ve DS 9 modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları dahil oluyor. Ancak, önümüzdeki aylarda başta MG, Chery gibi Çinli markalar olmak üzere Avrupalı markaların da ÖTV desteğini karşılayan şarj edilebilir hibrit otomobilleri Türkiye’de satışa çıkarması bekleniyor.
Düzenlemenin detaylarında ise yeni ÖTV dilimleri; motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan araçlar için yüzde 30 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşan araçlar için yüzde 60 ÖTV ve motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan araçlar için yüzde 70 ÖTV şeklinde sıralanıyor. ÖTV avantajından yararlanacak araçlarda karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli sürüş menzilinin 70 kilometre ve üzerinde olması şartı aranıyor.