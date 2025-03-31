Şartlar neler, limit ne kadar oldu? İşte ÖTV'siz araç alımında tüm merak edilenler...
Hazine ve Maliye Bakanlığı engellilerin araç alımında rehberi belirledi. Buna göre yüzde 90 engelli olanlar 10 yılda bir yüzde 40 yerlilik şartıyla ÖTV'siz araç satın alabilecek. 5 yılını dolduranlar engelli aracını cezasız satacak ancak yeni araç almak isterse 10 yıl bekleyecek. İşte detaylar...
2024 yılında ÖTV'siz araç satışının 800 bini aşması üzerine getirilen yeni kriterler nedeniyle kafası karışan engelliler çareyi TBMM'de aradı.
Meclis'e yoğun başvuruda bulunan engelliler, ellerinde araçları sattıklarında yeniden ne zaman araç alabileceklerini, kaç yıl beklemek zorunda olduklarını, deprem ve sel felaketlerinde zarar gören araçların değiştirip değiştiremeyecekleri, engelli araçlarında özel tertibat yapı yapamayacakları gibi sorular yönelttiler.
TBMM bu soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletti. Bakanlığın kısa bir süre önce Meclis'e gönderdiği yazıda, engellilerin araç alımında rehber olacak şu detaylar yer aldı:
Engellilerin araç alım şartları nedir?
Mevzuatta engelliye ÖTV indirim değil, ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır. Yüzde 90 üstünde engelli olanlar ile yüzde 90 altında engel durumuna göre ÖTV muafiyeti uygulanır.