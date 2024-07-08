Satın alamayan bu yola başvuruyor: Eşya kiralama dönemi başladı

Yaz ürünlerinin fiyatı arttı

Telefon, bilgisayar, akıllı saat, robot süpürge, kahve makinesi, televizyon, hava temizleme cihazı, elektrikli araç, elektrikli motosiklet, bisiklet ve scooter, puset, bebek arabası gibi ürünleri kiraladıklarını anlatan Erdem, bunların yanında hobi, sağlık, spor ve müzik gibi öne çıkan onlarca farklı kategorinin platformlarında yer aldığına işaret etti.