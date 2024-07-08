Satın alamayan bu yola başvuruyor: Eşya kiralama dönemi başladı
Hayat pahalılığına karşı 'eşya kiralama' dönemi başladı. Ayda 95 TL’ye akıllı saat, 250 TL’ye akıllı telefon, 160 TL’ye robot süpürge kiralanabiliyor.
Özellikle yazın gelmesiyle tatil için yazlıklarına gidenler teknoloji ürünlerinden ev aletlerine, e-Mobilite ürünlerinden anne bebek ürünlerine kadar birçok ürünü dönemsel olarak kullanabiliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kiralama işi yapan bir şirketin ortağı olan Elif Kapıcı Erdem, "Kullanıcılar ayda 95 TL’den başlayan fiyatlarla akıllı saat, 250 TL’den başlayan fiyatlarla akıllı telefon ve 160 TL’den başlayan fiyatlarla robot süpürge kiralayabiliyor. Kullanıcılar kira sürelerini uzatıp aylık ödeme tutarlarını düşünebiliyorlar” dedi.
Yaz ürünlerinin fiyatı arttı
Telefon, bilgisayar, akıllı saat, robot süpürge, kahve makinesi, televizyon, hava temizleme cihazı, elektrikli araç, elektrikli motosiklet, bisiklet ve scooter, puset, bebek arabası gibi ürünleri kiraladıklarını anlatan Erdem, bunların yanında hobi, sağlık, spor ve müzik gibi öne çıkan onlarca farklı kategorinin platformlarında yer aldığına işaret etti.
Erdem, şunları söyledi:
"Tatil ve seyahatlerle birlikte oyun konsolu, elektrikli motosiklet, bebek arabası, oto koltuğu gibi ürünlerin kiralamalarında yüzde 70’in üzerinde artış oluyor. Robot süpürge, elektrikli motosiklet, kahve makinesi yazlıkçıların kiralamak için tercih ettiği öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.