Satışlar iyi gitmedi, fiyatlar düştü: Güncel kurbanlık fiyatları ne durumda?

Kars'tan 40 büyükbaş hayvanla Bursa'ya gelen bir satıcı, "Şu an elimde 30 tanesi kaldı. Bayrama 6 gün kaldı, Şu an kimse gelmiyor, vatandaşları bekliyoruz. Vatandaş indirim yapmamızı bekliyordu, indirim de yaptık. 1 hafta önce 110 bin liralık hayvanı şu an 85-90 bin liraya kadar düşürdük" diye konuştu.