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  4. Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var!

Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var!

Borsa İstanbul’da işlem gören savunma sanayi devi için 8 *aracı kurum* fiyat tahmini verdi.

Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var! - Sayfa 1

6 Ağustos itibarıyla finansal sonuçlarını açıklayan ASELSAN için aracı kurumlardan hedef fiyat güncellemeleri gelmeye başladı.

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Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var! - Sayfa 2

Toplam sekiz kurum, hisseye yönelik yeni tahminlerini paylaştı. Güncellemeler, yatırımcıların hisseye olan ilgisini artırırken, beklentileri de şekillendiriyor.

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Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var! - Sayfa 3

Bu hafta Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izlendi. Endeks, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve açıklanan bilançoların etkisiyle yön arayışını sürdürdü.

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Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var! - Sayfa 4

Bankacılık ve teknoloji hisseleri ön plana çıkarken, yatırımcılar temkinli hareket etmeyi tercih etti.

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