Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var!
Borsa İstanbul’da işlem gören savunma sanayi devi için 8 *aracı kurum* fiyat tahmini verdi.
6 Ağustos itibarıyla finansal sonuçlarını açıklayan ASELSAN için aracı kurumlardan hedef fiyat güncellemeleri gelmeye başladı.
Toplam sekiz kurum, hisseye yönelik yeni tahminlerini paylaştı. Güncellemeler, yatırımcıların hisseye olan ilgisini artırırken, beklentileri de şekillendiriyor.
Bu hafta Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izlendi. Endeks, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve açıklanan bilançoların etkisiyle yön arayışını sürdürdü.