Savunma şirketi yarın temettü dağıtacak! Hisse başı net fiyat belli oldu
Milyonlarca yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul’da SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 13 Ağustos Salı günü temettü dağıtacak.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Borsa İstanbul yatırımcıları için çarpıcı açılışın yaşandığı gün geride kaldı. 1 milyona yakın küçük yatırımcı borsadan çıksa da BIST endeksleri değerlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede her dönem olduğu gibi yatırımcıların gözdesi yine temettü veren şirketler oldu.
TUPRS, DOAS, ENJSA gibi temettü devlerinin yanı sıra bir şirket daha 13 Ağustos Salı günü temettü dağıtacağını duyurdu. Evet o şanslı yatırımcılar SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) yatırımcıları oldu.
TEMETTÜ KARARI KESİNLEŞTİ
rotaborsa.com’un haberine göre savunma şirketi 13 Ağustos 2024 Salı günü birinci taksit temettü ödemelerini dağıtacak. Şirket yönetim kurulunun 7 Mayıs günü aldığı temettü kararı sonrası 30 Mayıs günü yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilen temettü ödemelerinin birinci taksiti için hak kullanım tarihi 13 Ağustos 2024 olarak belirlendi.
15 AĞUSTOS’TA HESAPLARDA
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 13 Ağustos 2024 tarihinde hisse başına brüt 0,8417594 TL, net 0,7575834 TL nakit temettü dağıtacak. Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 15 Ağustos 2024 tarihinde kullanılabilir olacak.