Savunma şirketi yarın temettü dağıtacak! Hisse başı net fiyat belli oldu

Geçtiğimiz Pazartesi günü Borsa İstanbul yatırımcıları için çarpıcı açılışın yaşandığı gün geride kaldı. 1 milyona yakın küçük yatırımcı borsadan çıksa da BIST endeksleri değerlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede her dönem olduğu gibi yatırımcıların gözdesi yine temettü veren şirketler oldu.