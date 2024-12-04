Saxo Bank 2025 yılı için çılgın tahminlerini yayımladı

1. Trump 2.0 dönemi ABD dolarını uçuracak

2025 yılında yeni Trump yönetimi, ABD'nin dünya ile ilişkilerinin tüm yapısını elden geçirerek tüm ithalatlara büyük gümrük vergileri uygularken, Elon Musk tarafından yönetilecek Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) yardımıyla ABD’nin açıkları azaltılacak. Yeni Trump yönetimi küresel finans sistemini büyük tarifelerle altüst ederken, dünya ise dolara alternatif bulmak için çabalayacak.