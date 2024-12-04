Saxo Bank 2025 yılı için çılgın tahminlerini yayımladı
Danimarka’nın dev yatırım bankası Saxo Bank, her yıl düzenli olarak yayımladığı çılgın ve abartılı tahminler olarak tanımlanan raporunu açıkladı. Banka, tahminlerinde gelecek yılına ilişkin 8 başlığı öne çıkardı. İşte Saxo Bank’ın 2025 için 'çirkin' tahminleri…
Saxo Bank, 2025 yılı için ‘çirkin tahminleri’ni yayımladı. Bankanın yeni yıl tahminlerini pek olası olmasa da gerçekleşebilecek bir dizi olaydan oluştuğunu belirten Saxo Bank, eğer gerçekleşirlerse finans piyasalarında şok dalgaları yaşanabileceğini bildirdi.
Bunların bankanın resmi tahmini olmadığının altını çizen Baş Makro Stratejist John J. Hardy, gelecek yıla ilişkin tartışma yaratacak 8 başlığı şöyle sıraladı:
1. Trump 2.0 dönemi ABD dolarını uçuracak
2025 yılında yeni Trump yönetimi, ABD'nin dünya ile ilişkilerinin tüm yapısını elden geçirerek tüm ithalatlara büyük gümrük vergileri uygularken, Elon Musk tarafından yönetilecek Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) yardımıyla ABD’nin açıkları azaltılacak. Yeni Trump yönetimi küresel finans sistemini büyük tarifelerle altüst ederken, dünya ise dolara alternatif bulmak için çabalayacak.
2. Nvidia’nın piyasa değeri Apple'ın 2 katına çıkacak
Yapay zeka çipleriyle donanmış teknoloji devi Nvidia, AI, derin öğrenme, veri analizi gibi yüksek hesaplama gerektiren alanlarda kullanılan Blackwell çipleri sayesinde Apple'ın piyasa değerinin iki katına çıkarak tüm zamanların en karlı şirketi olacak.