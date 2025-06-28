Sayılı günler kaldı: Hangi emeklilere ilave zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emekli temmuzda maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Peki hangi emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi? Milyonları ilgilendiren zam kulislerini aktaran SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kötü haberi verdi.
"Ankara kulis bilgisiyle seyyanen zam vaadinin bu temmuz ayında da ifa edilmeyeceğini kesin olarak ifade etmiştim. Yine tüm emeklilere artan millî gelirden de refah payı verilmeyeceğinin altını çizmiştim. Bu değerlendirmelerim hâlen geçerli" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında hangi emeklilere ilave zam yapılacağını yazdı.
İşte Karakaş'ın milyonlarca emekliyi ilgilendiren o yazısı:
Geçtiğimiz günler hem AK Parti'den hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bu yönde açıklamalar yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.