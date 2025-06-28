Sayılı günler kaldı: Hangi emeklilere ilave zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günler hem AK Parti'den hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bu yönde açıklamalar yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.