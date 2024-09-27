Sebebi komik gelebilir ama doğru; Dev havayolu şirketi kısa süre içinde iflasını açıklayabilir!
Havacılık sektöründe yaşanan zorlu ekonomik şartlar özellikle küçük çaptaki şirketleri etkilerken bir kötü haber de bu sefer Estonya'dan geldi
İklim Bakanlığı Ulaştırma Genel Sekreter Yardımcısı ve Nordic Aviation Group Denetim Kurulu Üyesi Sander Salmu, ulusal havayolunun yeni müşteriler bulamaması veya yakın önümüzdeki günlerde özelleştirilememesi halinde iflasın kaçınılmaz olduğunu aktardı.
Nordic Aviation Group, Perşembe günü, Xfly markası altında faaliyet gösteren yan kuruluşu Regional Jet'in, İsveç'te iç hatlarda uçuş yapmak üzere SAS ile yaptığı sözleşmenin Ekim ayı sonunda sona ereceğini duyurdu.
İklim Bakanlığı Ulaştırma Genel Sekreter Yardımcısı Sander Salmu, bakanlığın yaklaşık bir yıldır şirketin zor durumda olduğunun ve her an iflasın yaşanabileceğinin farkında olduğunu söyledi.
Samu iflas hakkında, "Sonuç olarak iflas, şirketin artık faaliyetlerine devam edemeyeceğinin anlaşılması halinde yönetim kurulu tarafından verilen bir karardır." ifadelerini kullandı.