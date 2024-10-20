Sektör temsilcileri bankaları işaret etti: 'Faizler düşerse konutta satış rekoru kırılır'
Sektör temsilcileri; ev sahipliği oranının artması, kira fiyatlarının düşmesi, yeni konut üretimi ile deprem riskinin azalması ve 260 meslek dalının canlanması için bankalara büyük iş düştüğünü belirtiyor. Konutta kredi furyasının devam etmesi durumunda, 2025 yılında satış rekorunun gelmesi işten bile değil… Bunun için bankaların finansman konusunda daha ılımlı davranmaları gerekiyor.
Bugün ülkemizde ciddi boyutlara ulaşan bir barınma krizi yaşanıyor. Hızla artan nüfusa rağmen ev sahipliği oranı her geçen yıl geriliyor. Bu durum kira fiyatlarının artmasına sebep oluyor.
Öte yandan deprem kuşağında bulunan Türkiye’de, eski ve bakımsız binalar ciddi bir risk oluşturuyor. Yıllık 800 bin adet konut ihtiyacı bulunan ülkemizde, mevcut ekonomik şartlar gereği 500 bin konut zor yapılıyor.
Tüm bu tabloya bakıldığında ‘yeni konut üretiminin tek çare’ olduğu görülüyor. Bunun için de satışların artması ve müteahhitlerin desteklenmesi gerekiyor. Konunun temelinde finansmana erişim sıkıntısı yatıyor. Çünkü piyasada ciddi bir alım iştahı bulunuyor. Ancak hem tüketici hem de üretici, yüksek faizler nedeniyle kredi alımına sıcak bakamıyor.
Konut sahibi olmanın ‘lüks’ değil ‘ihtiyaç’ olduğunu, bankaların ve ekonomi yönetiminin konuya bu taraftan bakması gerektiğinin altı çiziliyor. Ayrıca konut alamayanların kiraya çıktığını, bu alandaki taleple doğru orantılı olarak fiyatların arttığını, bunun da enflasyonu şişirdiği belirtiliyor.
YENİ BANKALAR EKLENEBİLİR
Konut sektörü 2023 yılında 1 milyon 225 bin adetlik toplam satış ile son 10 yılın en kötü grafiğini gördü. 2024’ün ilk yarısında da satışlar düşüş eğilimine devam etti. Temmuz ayı itibarıyla piyasada bir kımıldanma yaşandı. Bu hareket, ağustos ve eylül ayında da sürdü. Bu canlanmanın tek sebebi bankaların kredi musluklarını gevşetmesi ve yeni kredi kampanyası açıklamasıydı.