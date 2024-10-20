Sektör temsilcileri bankaları işaret etti: 'Faizler düşerse konutta satış rekoru kırılır'

Tüm bu tabloya bakıldığında ‘yeni konut üretiminin tek çare’ olduğu görülüyor. Bunun için de satışların artması ve müteahhitlerin desteklenmesi gerekiyor. Konunun temelinde finansmana erişim sıkıntısı yatıyor. Çünkü piyasada ciddi bir alım iştahı bulunuyor. Ancak hem tüketici hem de üretici, yüksek faizler nedeniyle kredi alımına sıcak bakamıyor.