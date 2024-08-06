Sektör temsilcilerinden 'kirada taban ve tavan fiyat uygulansın' önerisi
Fahiş kiralara karşı her semte özel tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten uzmanlar, uygulamanın enflasyonu da hızla düşüreceği görüşünde. Bu uygulamanın farklı modellerini başarıyla hayata geçiren ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya da yer alıyor.
Türkiye'deki keyfi kira artışlarının ciddi mağduriyetlere sebep olduğunu ve artık mutlaka bir sisteme bağlanması gerektiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Örneğin Almanya'da kira endeksi modeli uygulanıyor. Bu model, ülkede kira artışlarını sınırlayan, taban ve tavan kiraları gösteren önemli bir kira düzenlemesi olarak dikkat çekiyor.
Bu yönteme göre kiraların, aynı bölgedeki diğer benzer konutların kiralarını yansıtması gerekiyor. ABD'de ise kira artışları, Kira Kurulu tarafından yıllık olarak belirleniyor" bilgisini paylaştı.
Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer uygulamaların yürürlükte olduğunu aktaran Akçam, "Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan Kira Yasası ile kiraların adil olmasını sağlamak amacıyla, kiraların bağımsız bir kira memuru tarafından belirlendiği bir sistem baz alınıyor.
Bizde de en azından büyükşehirler için semte göre 'tavan-taban fiyat' uygulamasına geçilmeli" değerlendirmesinde bulundu.