Sektörlere göre 2024 için ortalama ücret artışı beklentisi
Sektörlere göre 2024 yılı için ortalama ücret artışı beklentisi belli oldu. Mercer, bin 744 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na göre, 2024 yılında yapılması planlanan ortalama ücret atışı beklentisi yüzde 50 olurken, sigorta sektörü yüzde 71 ortalama ücret artışı beklentisiyle zirvede yer aldı.
Mercer, Türkiye’de bin 744 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 2024 yılı için firmalar ücret artışını ortalama yüzde 50 olarak öngörürken firmaların yüzde 59’u yılda bir kez, yüzde 33’ü iki kez ve yüzde 8’i ise üç veya daha üzerinde zam yapmayı hedefliyor. Sektörlere göre ise sigorta sektörü yüzde 71 ortalama ücret artışı beklentisiyle zirvede yer alıyor.
Sektörlere göre, 2024 yılı için beklenen ortalama ücret artışları şöyle:
Sigorta
Ortalama ücret artışı beklentisi yüzde 71
Otomotiv distribütörleri
Ortalama ücret artışı beklentisi yüzde 64
Otomotiv tedarik sanayi
Ortalama ücret artışı beklentisi yüzde 62