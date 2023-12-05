Sektörlere göre 2024 için ortalama ücret artışı beklentisi

Mercer, Türkiye’de bin 744 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 2024 yılı için firmalar ücret artışını ortalama yüzde 50 olarak öngörürken firmaların yüzde 59’u yılda bir kez, yüzde 33’ü iki kez ve yüzde 8’i ise üç veya daha üzerinde zam yapmayı hedefliyor. Sektörlere göre ise sigorta sektörü yüzde 71 ortalama ücret artışı beklentisiyle zirvede yer alıyor.

Sektörlere göre, 2024 yılı için beklenen ortalama ücret artışları şöyle: