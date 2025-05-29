Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Son 3 sene içerisinde ise pandeminin geride kalmasıyla havacılık sektörü yeniden şahlandı. Yaygınlaşan iflas ve işten çıkarmalar yerini operasyonu büyütmeye bıraktı. Ancak hiç kimsenin beklemediği bir iflas başvurusu sektördeki taşları adeta yerinden oynattı.