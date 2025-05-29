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  4. Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Pandeminin ardından büyük bir toparlanma içerisine giren havacılık sektöründe beklenmedik bir iflas başvurusu yaşandı.

Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 1

Virüsün patlamasıyla ülkelere giriş çıkış yasağının getirilmesi havacılık sektöründe binlerce kişinin işsiz kalmasına, onlarca şirketin de iflas etmesine neden olmuştu.

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Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 2

Son 3 sene içerisinde ise pandeminin geride kalmasıyla havacılık sektörü yeniden şahlandı. Yaygınlaşan iflas ve işten çıkarmalar yerini operasyonu büyütmeye bıraktı. Ancak hiç kimsenin beklemediği bir iflas başvurusu sektördeki taşları adeta yerinden oynattı. 

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Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 3

Brezilya merkezli havayolu şirketi Azul, Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas koruma başvurusu yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından şirketten peş peşe açıklamalar geldi.

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Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu - Sayfa 4

Brezilya'nın Azul'u "Brezilya'da en fazla uçuş ve hizmet verilen şehre" sahip ve "150'den fazla destinasyona faaliyet gösteriyor. Bu, ana rakiplerinin neredeyse iki katı.

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