Sektörü tümüyle karıştıran gelişme; Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu
Pandeminin ardından büyük bir toparlanma içerisine giren havacılık sektöründe beklenmedik bir iflas başvurusu yaşandı.
Virüsün patlamasıyla ülkelere giriş çıkış yasağının getirilmesi havacılık sektöründe binlerce kişinin işsiz kalmasına, onlarca şirketin de iflas etmesine neden olmuştu.
Son 3 sene içerisinde ise pandeminin geride kalmasıyla havacılık sektörü yeniden şahlandı. Yaygınlaşan iflas ve işten çıkarmalar yerini operasyonu büyütmeye bıraktı. Ancak hiç kimsenin beklemediği bir iflas başvurusu sektördeki taşları adeta yerinden oynattı.
Brezilya merkezli havayolu şirketi Azul, Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas koruma başvurusu yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından şirketten peş peşe açıklamalar geldi.