Enflasyon semt pazarlarını da vurdu: Sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor
Yüksek enflasyon semt pazarlarını da vurdu. Sürekli artan meyve ve sebze fiyatları özellikle dar gelirli vatandaşın cebini yakıyor. Pazar esnafı satış yapamamaktan, vatandaşlar ise meyve ve sebze alamamaktan yakınıyor... İşte pazarda satılan bazı ürünlerin fiyatları...
Semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları yükselmeye devam ediyor. Vatandaşlar fiyat pahalılığından şikayet ederken, esnafta satış yapamamaktan yakınıyor. İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları...
Pazarda; taze fasulyenin kilosu 80 TL, sivri biberin kilosu 100 TL ve dolmalık biberin kilosu ise 80 TL’den satılıyor.
Mutfakların vazgeçilmezi soğan ve patatesin kilosu 30 TL'den satılırken, bir demet sarımsak 25 TL'ye satılıyor.
Mantar tezgahında da fiyatlar oldukça yüksek. Kültür mantarının kilosu 100 TL iken, kestane mantarının kilosu 70, istiridye mantarının kilosu ise 90 TL'den satışa sunuluyor.