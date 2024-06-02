Şengen krizi büyüyor: Öğrenci ve sanatçılar AİHM’ye dava açabilir

Randevu 2 ay kapalı

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkanı Firuz Bağlıkaya şu bilgileri verdi:

“Verilerin ortaya koyduğu üzere olumsuz bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Vize ret sayılarını haklı çıkartacak herhangi bir mantıklı argüman da bulunmuyor. İş insanlarımız, sanatçılarımız, öğrencilerimiz vize alamıyor. Vize alamadığı için iş görüşmelerini, bağlantılarını, yatırımlarını yapamayan iş insanlarımız, konserleri iptal edilen, tiyatro gösterilerini yapamayan sanatçılarımız var. Önceleri güvenlik ve kontenjanla bağlantılı olduğu lanse edilen vize konusu, artık bir insanlık sorununa dönüştü. Vize randevuları sistem üzerinden online olarak veriliyor. Ancak kota açılmadığı için Avrupa ülkelerinde genel olarak temmuz sonu, ağustos başına kadar vize randevuları kapalı durumda. Farklı ülkelerle karşılaştırdığımızda da vatandaşlarımızın hak etmediği bir yaklaşımla karşı karşıyayız.”