Şengen krizi büyüyor: Öğrenci ve sanatçılar AİHM’ye dava açabilir
AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına Schengen ret oranı artıyor. Birçok ülke randevu sistemini kapatırken, aylar sonra verilen randevularda da tüm şartlar sağlansa da vize verilmiyor. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yaşanan mağduriyete değinerek “Güvenlik ve kontenjanla bağlantılı olduğu lanse edilen vize konusu, artık bir insanlık sorununa dönüştü” diyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Avrupa ülkeleriyle yaşanan Schengen vizesinde kriz devam ederken, krizi büyütecek bir uygulama daha ortaya çıktı. Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşının vize başvurusunu kabul etti ancak sadece 8 günlük vize verdi.
Büyükelçilik, pasaportun arasına bir uyarı notu da koydu. Notta, Macaristan dönüşünde bir hafta içinde Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne pasaportla gelinmesi istendi. Türkiye’ye döndüğünde bir hafta içinde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne gelinmesi talep edildi.
Randevu 2 ay kapalı
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkanı Firuz Bağlıkaya şu bilgileri verdi:
“Verilerin ortaya koyduğu üzere olumsuz bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Vize ret sayılarını haklı çıkartacak herhangi bir mantıklı argüman da bulunmuyor. İş insanlarımız, sanatçılarımız, öğrencilerimiz vize alamıyor. Vize alamadığı için iş görüşmelerini, bağlantılarını, yatırımlarını yapamayan iş insanlarımız, konserleri iptal edilen, tiyatro gösterilerini yapamayan sanatçılarımız var. Önceleri güvenlik ve kontenjanla bağlantılı olduğu lanse edilen vize konusu, artık bir insanlık sorununa dönüştü. Vize randevuları sistem üzerinden online olarak veriliyor. Ancak kota açılmadığı için Avrupa ülkelerinde genel olarak temmuz sonu, ağustos başına kadar vize randevuları kapalı durumda. Farklı ülkelerle karşılaştırdığımızda da vatandaşlarımızın hak etmediği bir yaklaşımla karşı karşıyayız.”
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Konseyi üyeleri 1957 yılında serbest dolaşım anlaşması imzaladı. 1960 yılında Avrupa Konseyi ülkelerinin büyük bölümü Türkiye’ye vize uygulamasını kaldırdı. 9 Temmuz 1980’de Federal Almanya, Türklere vizesiz seyahat özgürlüğünü askıya alan ilk ülke oldu.