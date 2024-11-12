Senyoraj nedir?

"Senyoraj" teriminin ortaya çıkmasına; Orta Çağ döneminde yönetimi kendi ellerinde tutan senyörler ve derebeyler neden olmuştur. Zaman içinde para basma yetkisinin hükümdarlardan devlete geçiş yaptığı süreçte, senyoraj geliri de modern ekonomik sistemlerde, teknik olarak Merkez Bankası'na ait hale geldi.