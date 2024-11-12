Senyoraj nedir?
"Senyoraj" teriminin ortaya çıkmasına; Orta Çağ döneminde yönetimi kendi ellerinde tutan senyörler ve derebeyler neden olmuştur. Peki, senyoraj nedir? İşte detaylar...
Senyoraj nedir?
Senyoraj, kelime anlamı olarak para üretim maliyetinin para üzerinde yazan değerden çıkarılması ile bulunan değerdir.
"Senyoraj" teriminin ortaya çıkmasına; Orta Çağ döneminde yönetimi kendi ellerinde tutan senyörler ve derebeyler neden olmuştur. Zaman içinde para basma yetkisinin hükümdarlardan devlete geçiş yaptığı süreçte, senyoraj geliri de modern ekonomik sistemlerde, teknik olarak Merkez Bankası'na ait hale geldi.
Merkez Bankası 100 TL'lik banknotu 1 TL'ye mal etmişse bu durum; paradan elde edilen senyoraj gelirinin 99 TL olduğunu gösterir.