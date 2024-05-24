Sermaye piyasası araçları nelerdir?

Sermaye piyasası nedir?

Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli fonların arz ve talebinin buluştuğu piyasalardır. Bu nedenle bu piyasalarda işlem görecek araçların, orta ve uzun vadeli fonların akışını gerçekleştirecek araçlar olması gerekmektedir. Sermaye piyasası kurallarına göre piyasada ancak yasa ve yönetmeliklerle tanınmış finansal araçları ile işlem yapılabilmektedir.