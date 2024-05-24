Sermaye piyasası araçları nelerdir?
Uzun vadeli yatırım araçlarının alınıp satılmasına olanak tanıyan, ekonomik canlanma ve üretim artışı gibi alanlarda önemli rol oynayan sermaye piyasası nedir? Sermaye piyasasının araçları nelerdir? İşte detaylar...
Sermaye piyasası nedir?
Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli fonların arz ve talebinin buluştuğu piyasalardır. Bu nedenle bu piyasalarda işlem görecek araçların, orta ve uzun vadeli fonların akışını gerçekleştirecek araçlar olması gerekmektedir. Sermaye piyasası kurallarına göre piyasada ancak yasa ve yönetmeliklerle tanınmış finansal araçları ile işlem yapılabilmektedir.
Buna göre sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların yatırım yapabilecekleri çeşitli yatırım araçları mevcuttur. Bunlar; orta ve uzun vadeli fon transferinde kullanılan, tahvil, hisse senedi, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri (GOS), kar ve zarar ortaklığı belgeleri (KOB) gibi araçlardır.
Sermaye piyasası araçları nelerdir?
1-) Hisse senetleri
Pay senedi olarak da ifade edilen hisse senetleri sermaye piyasalarında önemli bir yere sahiptir. Hisse senetleri, anonim şirketlerdeki hissedarlığı belgelendirmek amacıyla çıkarılan, şirket sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen senetlerdir.
2-) Tahvil
Tahvil, devletin ve anonim şirketlerin bir yıldan uzun vadeyle ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetleridir. Tahviller hisse senedinin aksine mülkiyet senedi değil, borç senedidir. Tahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır ve şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Tahvil hamilinin (sahibinin) bir şirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermaye olup tahvil hamili, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık şirketin karından önce tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.