Sermaye piyasası nedir? Sermaye piyasasının işlevleri nelerdir?

Sermaye piyasası türleri nelerdir?

Sermaye piyasası türleri birincil piyasalar ve ikincil piyasalar olarak ikiye ayrılmıştır. Birincil piyasada bir finansal varlık ilk kez halka ve yatırımcılara arz edilirken ikincil piyasada daha önceden satılmış bir malın el değiştirmesi söz konusudur.