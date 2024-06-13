Sermaye piyasası nedir? Sermaye piyasasının işlevleri nelerdir?
Yatırımcıların birikimlerini, belli bir getiri beklentisi ile yatırım araçlarında değerlendirdiği piyasaya sermaye piyasası denir. Peki, sermaye piyasasının işlevleri nelerdir? İşte detaylar…
Sermaye piyasasının işlevleri nelerdir?
Sermaye piyasasının işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri arasında köprü oluşturmak.
Sermayenin daha verimli alanlara hareket etmesini kolaylaştırarak milli geliri arttırmak.
Ekonomik büyümeyi artırmak.
Tasarrufların harekete geçirilmesine olanak sağlayarak uzun vadeli yatırımların finansmanını sağlamak.
Menkul kıymet alımı ve satımını kolaylaştırmak.
İşlem maliyetini azaltmak.
Bilgi maliyetini azaltmak.
Finansal araçların hızlı bir şekilde değerlemesine yardımcı olmak.
Piyasa risklerine karşı türev ticaret yoluyla koruma sağlamak.
İşlem uzlaşmasını kolaylaştırmak.
Sermaye tahsisinin etkinliğinin artmasına yardımcı olmak.
Hükümete ve şirketlere sürekli bir şekilde fon kullanılabilirliği sağlamak.
Sermaye piyasası türleri nelerdir?
Sermaye piyasası türleri birincil piyasalar ve ikincil piyasalar olarak ikiye ayrılmıştır. Birincil piyasada bir finansal varlık ilk kez halka ve yatırımcılara arz edilirken ikincil piyasada daha önceden satılmış bir malın el değiştirmesi söz konusudur.