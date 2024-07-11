Serpme kahvaltı fiyatları uçuşa geçti: En ucuzu 500 TL...

Bu ürünlere ilaveten, salata, domates, kaşar ve paket bal, tereyağ eklendiğinde fiyatlar 260 TL'ye kadar çıkabiliyor. En uygun kahvaltı ise 15 TL ile simit ve 20 TL ile çatal. Bu rakamlar ise seyyar satıcı fiyatları. Fırınlar bu ürünler için de farklı fiyat tarifeleri uygulayabiliyor. Çikolatalı ya da kaşarlı simitin fiyatı ise 50 TL'ye kadar yükseliyor.