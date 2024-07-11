Serpme kahvaltı fiyatları uçuşa geçti: En ucuzu 500 TL...
Kahvaltı ürünlerindeki fiyat artışı cep yangınına neden oluyor. En sıradan mekanlarda bile serpme kahvaltı fiyatları 500 TL'den başlarken, 5 kişilik bir ailenin hafta sonu keyfi için 2 bin 500 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Kahvaltıyı sandviç ile geçiştirmenin maliyeti bile 200 TL...
Kahvaltı tabağı, menemen, sandviç hatta simit... Eskiden sofralarımızı süsleyen bu yiyecekler artık lüks olmaya başladı. Bazen bir menemenden asgari ücret kadar ödeme talep edildiğini duyuyor; bazen de bir sandviçin 400 TL'ye satılmasına şaşırıyoruz. Simitler ise yanına 3 zeytin, 2 dilim peynir konulduğunda 100 TL'ye satılabiliyor.
Bu ürünlere ilaveten, salata, domates, kaşar ve paket bal, tereyağ eklendiğinde fiyatlar 260 TL'ye kadar çıkabiliyor. En uygun kahvaltı ise 15 TL ile simit ve 20 TL ile çatal. Bu rakamlar ise seyyar satıcı fiyatları. Fırınlar bu ürünler için de farklı fiyat tarifeleri uygulayabiliyor. Çikolatalı ya da kaşarlı simitin fiyatı ise 50 TL'ye kadar yükseliyor.
Malzeme fiyatı artırıyor
Kahvaltı piyasası için ilk olarak soluğu Kapalıçarşı'da alıyoruz. Son günlerde sosyal medyada 400 TL'ye sandviç haberlerinin çıktığı dükkandan içeri girdiğimizde İşletmeci Osman Nuri Baykal ile karşılaşıyoruz.
Haber Global'e konuşan işletmeci Baykal, internette dolaşan ve video ile ilgili, "Aslında video yayınlayan arkadaşın sandviçi 200 TL idi. Videonun o kısımları kesilmiş. Sonrasında arkadaş, sandiviçe iki kat malzeme isteyince fiyat da haliyle 400 TL'ye yükseldi" dedi.
Maliyet kalemlerini de anlatan Baykal, bir baton salamı 2 bin TL'ye aldığını belirtirken, "Beyaz peynirli, dil peynirli sandviç 80 TL, tulum peynirli, burger peynirli, tavuk salamlı 100 TL, salamlı, kaşarlı, kaymak, bal ve fındık kremalı 120 TL, sucuklu 140 TL, hindili, kavurmalı 150 TL, pastırmalı, jambonlu, antrikot fümeli 170 TL'den satıyorum, malzeme arttıkça fiyat da artıyor" diye konuştu.