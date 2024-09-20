Sevilen 80'ler çikolatası 34 yıl sonra süpermarket raflarına geri dönüyor
Marathon çikolataları, 34 yıl sonra muhteşem bir dönüş yaparak market raflarına geri dönmeye hazırlanıyor. Snickers 90'larda isim değişikliğine gitmişti ancak kısa süreliğine ikonik markayı özleyenler için eski ismine geri dönecek.
Snickers kısa süreliğine ismini değiştiriyor. 90'lardaki ilk ismine geri dönecek marka, ilk ismine yani Marathon'a kısa süreliğine geri dönecek ve marketlerde yerini alacak.
Sınırlı sayıda üretilecek Snickers, 90'larda ismi değiştirildiğinden beri bu ikonik markayı özleyen hayranlarını sevindirecek şekilde eski ismine geri dönecek.
90. YIL NOSTALJİSİ KURGULANDI
Aynı zamanda M&M, Galaxy, Twix ve Maltesers markalarının da sahibi olan Mars Wrigley'deki çikolata şefleri, İngiltere'de faaliyet gösteren şirketlerinin 90. yılını kutlamak amacıyla retro bir marka yenilemesi başlatıyor.
Kıdemli Marka Müdürü Steve Waters, “Marathon bar markasını sınırlı bir süre için geri getirmekten heyecan duyuyoruz. Mars'ın çikolata üretmeye başlamasının 90. yılını kutlayacağız. Snickers hayranlarının, adının Maraton olduğu zamanları hatırlayarak, onu mağazadan almaktan keyif alacaklarını umuyoruz” dedi.