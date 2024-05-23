SGK aylıklarında zaman aşımı olduğunu biliyor muydunuz? Dikkat: Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aylık ve gelirler için zaman aşımı kuralları olduğunu biliyor muydunuz? İş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar. Beş yıl içinde başvuru yapılmayan bazı ödemeleri alma hakkınız ise tamamen ortadan kalkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aylık ve gelirler için zaman aşımı uygulanıyor. İş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğruyor. Beş yıl içinde başvuru yapılmayan bazı ödemeleri alma hakkı ise ortadan kalkar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, SGK'da gelir ve aylıklara uygulanan zaman aşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin merak edilen tüm detayları yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı:
"Sosyal güvenlik mevzuatında zamanaşımı ve hak düşürücü süre uygulaması vardır. Hak düşürücü süre yasayla belirlenen süre içinde kullanılmayan hakkın bir daha kullanılmayacak duruma gelmesini ifade eder. Zamanaşımı ise yasanın belirlediği koşullarda bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süreyi ifade eder.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 97’nci maddesine göre, 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) ve ilk defa 2008 / Ekim ay başından itibaren 4/1-c (kamu görevlisi) kapsamında sigortalı olanlara kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını ispatlayanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’nda ise beş yıl içinde talep edilmeyen gelir ve aylıkların zamanaşımına uğrayacağı, bu durumda olanların gelir ve aylıklarının yazılı başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren başlayacağı hükmü bulunuyordu. 5510 Sayılı Kanunda vatandaşın lehine düzenleme yapıldı.