SGK aylıklarında zaman aşımı olduğunu biliyor muydunuz? Dikkat: Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aylık ve gelirler için zaman aşımı uygulanıyor. İş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların beş yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğruyor. Beş yıl içinde başvuru yapılmayan bazı ödemeleri alma hakkı ise ortadan kalkar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, SGK'da gelir ve aylıklara uygulanan zaman aşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin merak edilen tüm detayları yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı: