SGK, bankalarla müzakere yapacak: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte liste...
SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ile kamu ve özel sektör çalışanları bankaların promosyon ücretlerini merak ediyor. SGK, emekliler için promosyon müzakerelerini mart ayında sonuçlandırmayı planlıyor. Kamu ve özel sektör yönetimleri ise çalışanları için bankalarla ocak ayından beri promosyon anlaşmaları yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...
SGK, vatandaşların promosyon talebini karşılamak için her yıl kamu bankaları başta olmak üzere bankalarla promosyon müzakereleri yaparak protokol imzalıyor.
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre SGK, bu yıl da mart ayı içinde bankalarla promosyon müzakerelerine oturmayı planlıyor.
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