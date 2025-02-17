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SGK, bankalarla müzakere yapacak: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte liste...

SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ile kamu ve özel sektör çalışanları bankaların promosyon ücretlerini merak ediyor. SGK, emekliler için promosyon müzakerelerini mart ayında sonuçlandırmayı planlıyor. Kamu ve özel sektör yönetimleri ise çalışanları için bankalarla ocak ayından beri promosyon anlaşmaları yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SGK, bankalarla müzakere yapacak: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte liste... - Sayfa 1

SGK, vatandaşların promosyon talebini karşılamak için her yıl kamu bankaları başta olmak üzere bankalarla promosyon müzakereleri yaparak protokol imzalıyor.

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SGK, bankalarla müzakere yapacak: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte liste... - Sayfa 2

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre SGK, bu yıl da mart ayı içinde bankalarla promosyon müzakerelerine oturmayı planlıyor.

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SGK, bankalarla müzakere yapacak: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte liste... - Sayfa 3

2024 yılında promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmişti. 

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SGK, bankalarla müzakere yapacak: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte liste... - Sayfa 4

Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılıyordu. 2025'te en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olarak belirlenmesiyle bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi.

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