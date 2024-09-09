SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir

SGK'nın açıkladığı listede yer alan hastalıklara sahip vatandaşlar, gerekli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve şartlar nelerdir? İşte, bu konuda en çok merak edilen sorular ve cevapları...