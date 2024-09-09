SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini duyurdu. Bu hastalıklardan muzdarip olanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Peki, hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak sağlıyor? İşte, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar…
SGK'nın açıkladığı listede yer alan hastalıklara sahip vatandaşlar, gerekli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve şartlar nelerdir? İşte, bu konuda en çok merak edilen sorular ve cevapları...
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Sosyal güvenlik yasalarına göre, iş hayatına başlayan sigortalı vatandaşlar, çeşitli nedenlerle malul duruma düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.
Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.
Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belirli özel durumları içeriyor. Fakat her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmez. Bu hastalıkların, bireyde iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğu tespit edilmeli.