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  4. SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir

SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini duyurdu. Bu hastalıklardan muzdarip olanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Peki, hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak sağlıyor? İşte, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar…

SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir - Sayfa 1

SGK'nın açıkladığı listede yer alan hastalıklara sahip vatandaşlar, gerekli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve şartlar nelerdir? İşte, bu konuda en çok merak edilen sorular ve cevapları...

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SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir - Sayfa 2

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Sosyal güvenlik yasalarına göre, iş hayatına başlayan sigortalı vatandaşlar, çeşitli nedenlerle malul duruma düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

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SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir - Sayfa 3

Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.

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SGK listeyi güncelledi! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir - Sayfa 4

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belirli özel durumları içeriyor. Fakat her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmez. Bu hastalıkların, bireyde iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğu tespit edilmeli.

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