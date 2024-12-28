SGK primleri artacak! Özgür Erdursun kalem kalem tek tek hesapladı: İşte yeni hesaplamalar...
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından SGK primleri de artacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 SGK primlerini kalem kalem hesapladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak duyurdu.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında uygulanacak SGK primlerini kalem kalem hesapladı.
İşte Erdursun'un hesaplaması...
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