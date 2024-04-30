SGK uzmanı emekli maaşını artırmanın yollarını anlattı
Emekli adayları maaşlarını artırmanın yollarını aramaya başladı. SGK uzmanı, borçlanma tarihi 2000 yılı öncesi olanlara maaşlarını artırmanın ipuçlarını anlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları sonrası milyonlarca emeklini seyyanen zam umudu suya düştü. Emeklilerin zam hayali suya düşerken emekli adayları ise maaşlarını artırmanın yollarını aramaya başladı.
SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Emekli adaylarında 'emekli aylığını yükseltebilir miyim, ne yapabilirim' düşüncesi var. Burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylığı alırsınız" dedi.
Sevinç şu ifadeleri kullandı:
"2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Aylık bağlama oranı düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz."
"Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Borçlanma dönemleri oluyor."