SGK uzmanı emekli maaşını artırmanın yollarını anlattı

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Emekli adaylarında 'emekli aylığını yükseltebilir miyim, ne yapabilirim' düşüncesi var. Burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylığı alırsınız" dedi.