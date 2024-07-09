SGK uzmanı hesapladı: TÜİK'in verilerini doğru kabul etsek bile emekli aylığı 31 bin 800 TL olacaktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarını yorumladı. Erdursun, "TÜİK'in verilerini bile doğru kabul etsek bugün en düşük emekli aylığı 31.800 TL olacaktı" dedi.
Temmuz enflasyonunun açıklanması ile kesinleşen memur ve emeklilerin zamlı maaşları gelecek hafta hesaplarına yatmaya başlayacak.
Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni düzenleme yapılması bekleniyor.
AK Parti yönetiminin yaptığı hazırlık çalışmasında son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin gerçekleşmesi için bir yasa gerekiyor.
Halk TV'de Buket Güler'in Haber Masası programında konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümet erken seçim yokken hükümet de erken seçim konuşuyor. Büyük ihtimalle bir düzenlemeye gidecekler. 12.000 - 12.500 TL aralığında bir rakam olacağını düşünüyorum. Ancak bu da yeni bir problem yaratacak" dedi.