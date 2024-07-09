SGK uzmanı hesapladı: TÜİK'in verilerini doğru kabul etsek bile emekli aylığı 31 bin 800 TL olacaktı

Halk TV'de Buket Güler'in Haber Masası programında konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümet erken seçim yokken hükümet de erken seçim konuşuyor. Büyük ihtimalle bir düzenlemeye gidecekler. 12.000 - 12.500 TL aralığında bir rakam olacağını düşünüyorum. Ancak bu da yeni bir problem yaratacak" dedi.