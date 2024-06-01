SGK uzmanı İsa Karakaş, 'infiale yol açar' dedi, emekli zammında kritik formülü verdi

İNFİALE YOL AÇAR

Eğer kök maaşlara artış olmazsa 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse bu bir infiale yol açar. Temmuz ayında açlık sınırı 20 bini geçecek. Dolayısıyla açlık sınırının yarısına düşecek bir emeklilik maaşını hayal bile etmek istemiyoruz.