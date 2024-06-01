SGK uzmanı İsa Karakaş, 'infiale yol açar' dedi, emekli zammında kritik formülü verdi
SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli aylıklarıyla ilgili olarak kök maaşa zam yapılmasını istedi ve "Eğer kök maaşlara artış olmazsa, 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse bu bir infiale yol açar. Temmuz ayında açlık sınırı 20 bini geçecek. Açlık sınırı göz önünde bulundurularak emeklilere 1 kereye mahsus seyyanen zam yapılması gerekiyor" dedi.
Emeklilerin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranında... SGK uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ne kadar artış yapılması gerektiğiyle ilgili açıklama yaptı.
Gelinen noktada en düşük emekli maaşının eğer zam yapılmazsa açlık sınırının yarısına düşeceğine dikkat çeken Karakaş, zam konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıkladı.
Karakaş, emekli zammıyla ilgili şunları söyledi:
ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 60'INA DÜŞTÜ
2003 yılında en düşük SSK emeklisinin maaşı 1.5 asgari ücrete yakındı. Geldiğimiz noktada ise emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60'ına kadar düşmüş. 2023 Haziran ayında dahi asgari ücretin yüzde 88'ine denk geliyor.
İNFİALE YOL AÇAR
Eğer kök maaşlara artış olmazsa 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse bu bir infiale yol açar. Temmuz ayında açlık sınırı 20 bini geçecek. Dolayısıyla açlık sınırının yarısına düşecek bir emeklilik maaşını hayal bile etmek istemiyoruz.