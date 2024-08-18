SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'Kademeli emeklik sistemi yasası çıkacak' dedi, detayları anlattı

"Kademeli emeklilik yasası çıkabilir"

Kamu Son Haber'de yer alan habere göre, Erdursun, kademeli emeklilik sistemiyle ilgili açıklamalarında, "Kademeli emeklilik yasası çıkabilir, ancak şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bu konunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle 2028 seçim döneminde bu konunun daha fazla konuşulması muhtemel" dedi.