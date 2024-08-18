SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'Kademeli emeklik sistemi yasası çıkacak' dedi, detayları anlattı
SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir haberi duyurdu. Emeklilik işlemlerinde zorluk yaşayanlar için Erdursun, "Yeni bir yasa yürürlüğe girecek" şeklinde bilgi verdi.
Milyonlarca kişinin uzun süredir beklediği emeklilik düzenlemesi hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik sistemi hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Türkiye'de 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartı getirmiş ve birçok sigortalının emekliliğini ertelemesine neden olmuştu.
Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş haddine takıldığı için emekli olamayanlar bu durumdan olumsuz etkilenmişti.
"Kademeli emeklilik yasası çıkabilir"
Kamu Son Haber'de yer alan habere göre, Erdursun, kademeli emeklilik sistemiyle ilgili açıklamalarında, "Kademeli emeklilik yasası çıkabilir, ancak şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bu konunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle 2028 seçim döneminde bu konunun daha fazla konuşulması muhtemel" dedi.