SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik uyarı! Bu hatayı yaparsanız emekliliğiniz yanabilir
SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kritik açıklamalarda, emeklilik sürecinde yapılan bazı basit hataların emekliliğin iptaline yol açabileceğini belirtti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabında "Kimlerin Emekliliği İptal Edilir" başlıklı bir yazı paylaştı.
Erdursun, "Eksik günlerinizi yasalara uygun tamamlayın! Emeklilikte sorun yaşamayın" diyerek çok kritik uyarılarda bulundu.
Erdursun'un hesabından 'Kimlerin Emekliliği İptal Olur' başlıklı paylaşımı şu şekilde:
"- 28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış ise bu 4/a SSK günleri silinecek,
28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde çalışabilirler,