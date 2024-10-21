SGK uzmanı tek tek hesapladı: 2025’te kıdem tazminatı ne kadar artacak?

"TÜİK’in rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.