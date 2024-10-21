SGK uzmanı tek tek hesapladı: 2025’te kıdem tazminatı ne kadar artacak?
2025 yılına yaklaştıkça, emeklilik planlaması yapanlar kıdem tazminatı üst sınırındaki olası artışları merak ediyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni yıl için kıdem tazminatı miktarındaki artışı hesapladı. Bu hesaplamalara göre, kıdem tazminatı üst sınırının belirli bir oranda artması bekleniyor. Emeklilik hazırlığı yapanlar için bu artış önemli bir etken olarak öne çıkıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesindeki köşesinde yeni yılda kıdem tazminatı rakamının güncelleneceğini belirtti. Karakaş’ın tahminlerine göre, kıdem tazminatı üst sınırı 2025 yılında enflasyon oranlarına ve asgari ücretteki artışa bağlı olarak yükselecek. Detaylı hesaplamalar ve artış oranları ise henüz netleşmedi.
SGK Uzmanı İsa Karakaş’a göre, devlet memurlarına yapılacak zam miktarı kıdem tazminatı üst sınırındaki güncellemede yine belirleyici olacak. Ocak ayında tüm memurların maaşlarının güncellenmesi zorunlu olduğundan, bu güncellemeler kıdem tazminatı hesaplamalarında da etkili olacak. Memur maaşlarının güncellenmesinde ise mevcut toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınarak zam oranları belirleniyor. Bu yüzden, kıdem tazminatındaki artış memur maaşlarındaki artışla paralel ilerleyecek.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, şöyle devam etti:
"TÜİK’in rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.