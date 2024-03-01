SGK uzmanı tek tek hesapladı: Emekliye seyyanen zam verilebilir (Emeklilere seyyanen zam var mı?) Milyonlarca emekli, maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için seyyanen zam önerisine kapıyı kapatmasının ardından emekli maaşları gündemin ilk sıralarına yerleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SGK'nın gelirleri ile giderlerini yıllara göre hesapladı. Erdursun'a göre, emekliye seyyanen zam verilebilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesi de yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltildi. Şimdi gözler emekliye seyyanen zam haberlerine çevrildi. Peki, emekliye seyyanen zam var mı? İşte emekliye seyyanen zamla ilgili son gelişmeler... 1 | 6

Geçtiğimiz günlerde Kütahya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir tartışma konusu olan emekli aylıklarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyleyen Erdoğan, muhalefetten gelen 7 bin veya 10 bin liralık seyyanen zam açıklamalarına da ''Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz'' sözleriyle tepki gösterdi. 2 | 6

Emekliye seyyanen zam var mı? Erdoğan ayrıca, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz" diye konuştu. 3 | 6