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  4. SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak

SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılı öncesinde sigorta girişi bulunan ve çalışma gücü kaybı yaşayanların emeklilik şartıyla ilgili detayları paylaştı.

SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak - Sayfa 1

SGK, 2008 yılı öncesinde sigorta girişi olan ve çalışma gücü kaybı yaşayan çalışanların emeklilik şartlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, yaşlılık aylığına hak kazanmak için gerekli koşullar şu şekilde sıralandı:

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SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak - Sayfa 2

15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılar bu düzenlemeden yararlanabilecek.

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SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak - Sayfa 3

Bu düzenlemeden sadece 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılar yararlanabilecektir.

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SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak - Sayfa 4

Çalışma gücü kaybı %40-49 arasında olan kişiler için şartlar:

– Sigortalılık süresi en az 18 yıl olmalıdır.

– Prim gün sayısı en az 4100 gün olmalıdır.

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