SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılı öncesinde sigorta girişi bulunan ve çalışma gücü kaybı yaşayanların emeklilik şartıyla ilgili detayları paylaştı.
SGK, 2008 yılı öncesinde sigorta girişi olan ve çalışma gücü kaybı yaşayan çalışanların emeklilik şartlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, yaşlılık aylığına hak kazanmak için gerekli koşullar şu şekilde sıralandı:
15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılar bu düzenlemeden yararlanabilecek.