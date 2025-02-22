SGK’dan 2008 öncesi sigortalılar için kritik duyuru: Şartları sağlayanlara aylık bağlanacak

SGK, 2008 yılı öncesinde sigorta girişi olan ve çalışma gücü kaybı yaşayan çalışanların emeklilik şartlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, yaşlılık aylığına hak kazanmak için gerekli koşullar şu şekilde sıralandı: