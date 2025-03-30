SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları
SGK, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için harekete geçti. Belirli sağlık hizmetleri ücretsiz oldu.
SGK, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir adım attı. Belirlenen bazı sağlık hizmetleri artık ücretsiz olarak sunulacak. Emekliler, SGK ile anlaşmalı kaplıca merkezlerinde fizik tedavi hizmetlerinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek. Bu imkandan faydalanmak isteyenlerin, ilgili sağlık kurumlarına resmi başvuru yapması gerekecek.
SGK, milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni bir adım attı. Ücretsiz kaplıca tedavisi uygulaması devam ediyor.
Enflasyonun etkisini azaltmak ve emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için SGK, sağlık uygulamalarını genişletti. tgrt.com.tr'nin haberine göre kaplıca tedavisi, emeklilere tamamen ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.