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  4. SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları

SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları

SGK, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için harekete geçti. Belirli sağlık hizmetleri ücretsiz oldu.

SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları - Sayfa 1

SGK, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir adım attı. Belirlenen bazı sağlık hizmetleri artık ücretsiz olarak sunulacak. Emekliler, SGK ile anlaşmalı kaplıca merkezlerinde fizik tedavi hizmetlerinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek. Bu imkandan faydalanmak isteyenlerin, ilgili sağlık kurumlarına resmi başvuru yapması gerekecek.

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SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları - Sayfa 2

SGK, milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni bir adım attı. Ücretsiz kaplıca tedavisi uygulaması devam ediyor. 

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SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları - Sayfa 3

Enflasyonun etkisini azaltmak ve emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için SGK, sağlık uygulamalarını genişletti. tgrt.com.tr'nin haberine göre kaplıca tedavisi, emeklilere tamamen ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.

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SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları - Sayfa 4

SAĞLIK DESTEK PAKETİ GENİŞLETİLDİ

- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler faydalanabilecek.

- Fizik tedaviye alternatif olarak sunulan bu hizmet, SGK tarafından finanse edilecek.

- Tedavinin süresi uzatılabilecek, gerekirse refakatçi masrafları da karşılanacak.

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