SGK'dan emeklilere kolaylık! Kaplıca tedavileri GSS kapsamında: İşte şartları

SGK, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir adım attı. Belirlenen bazı sağlık hizmetleri artık ücretsiz olarak sunulacak. Emekliler, SGK ile anlaşmalı kaplıca merkezlerinde fizik tedavi hizmetlerinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek. Bu imkandan faydalanmak isteyenlerin, ilgili sağlık kurumlarına resmi başvuru yapması gerekecek.