SGK’dan milyonlarca çalışana kritik uyarı: Emekli olma hakkınızı kaybetmeyin
Sigortalılık çalışan kişilere ve ailelerine pek çok avantaj sunuyor. Uzmanlar hem işçiyi hem de işvereni kayıt dışılık konusunda sık sık bilgilendiriyor. İşçinin sigortalığının işten çıkarma, hastalık, hamilelik veya vefat durumlarında kendileri ve ailelerini koruyan ve gelecekte emeklilik sağlayan bir sistem olduğuna belirten uzmanlar kayıt dışı işçi çalıştıran işverene de ağır cezalar konusunda uyarıyor.
Sosyal Güvenlik Sistemi; işsizlik maaşı, sağlık hizmetleri, meslek hastalığı, hastalık, iş kazası ve analık hali durumlarında işçiyi koruyor.
Sigortalılık durumunun kritik önemde olduğunu belirten uzmanlar kayıt dışı işçi çalıştıran işverene de ağır cezasının olduğu konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, sosyal güvenlik sisteminin sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağladığını ifade ederek, “Sosyal güvenlik kapsamında olmak bir zorunluluk ve ayrıcalıktır” dedi. Göksoy, SGK ile sigortalı çalışan kişi ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabildiklerini söyledi.
İş kazasından, meslek hastalığına pek çok avantajı var
Sistem ile sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödendiğine vurgu yapan Göksoy, “Sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ise sigortalının aile bireylerine ölüm geliri bağlanır" dedi.