SGK’dan toplu ödeme alarak devletten maaş alma şartları! SGK Uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı
Emeklilik için gerekli yaş şartını sağlamış ancak yeterli prim günü bulunmayan vatandaşlar, SGK’dan toplu para alarak nasıl maaş bağlatabileceklerini merak ediyor. SGK, yalnızca emekli maaşı ödemekle kalmayıp, belirli şartların sağlanması halinde toplu ödeme yapılmasına da imkân tanıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı...
Emekli olmak için yaş şartını yerine getirmiş ancak yeterli primi bulunmayan vatandaşlar, SGK’dan toplu para alarak maaş hakkı kazanıp kazanamayacaklarını merak ediyor.
SGK Uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yalnızca emekli maaşı ödemekle kalmadığını, belirli şartlar sağlandığında prim iadesi yani toptan ödeme hakkı da sunduğunu belirtti. Öte yandan, hiç primi olmayanların da belirli bir yaşa gelmesi hâlinde devletten karşılıksız maaş alabileceğini vurguladı. İsa Karakaş konuyla ilgili şunları söyledi, işte detaylar…
YAŞLILIK ÖDEMESİ
SGK Yaşlılık Toptan Ödemesi, SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlardan;
-Çalıştığı işten ayrılan,
-SGK tarafından öngörülen yaş şartını doldurduğu hâlde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,
Sigortalılara yapılmaktadır. Yaşlılık toptan ödemesi almak isteyen SSK sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile bulundukları ildeki SGK İl/Merkez müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu yaşlılık toptan ödemesinin tutarı ise sigortalı;
-SSK kapsamında ise kendisinin ve iş verenlerinin, Bağ-Kur kapsamında ise kendisinin ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (%20) primlerinin her yıla ait tutarının;
Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin SGK Kanununun yürürlük tarihinden önce ve sonra (2008/Ekim öncesi ve sonrası) olmasına göre güncellenip hesaplanarak, SGK Kanununun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarlar üzerinden yapılmaktadır.