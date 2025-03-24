SGK’dan toplu ödeme alarak devletten maaş alma şartları! SGK Uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu yaşlılık toptan ödemesinin tutarı ise sigortalı;

-SSK kapsamında ise kendisinin ve iş verenlerinin, Bağ-Kur kapsamında ise kendisinin ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (%20) primlerinin her yıla ait tutarının;

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin SGK Kanununun yürürlük tarihinden önce ve sonra (2008/Ekim öncesi ve sonrası) olmasına göre güncellenip hesaplanarak, SGK Kanununun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarlar üzerinden yapılmaktadır.